كورونا.. أسعار النفط تهوي لأدنى مستوى منذ عام 2016 مدفوعة بإرهاصات حرب أسعار

انهارت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها، منذ عام 2016، مدفوعة بإرهاصات حرب أسعار على الخام من جانب كبار المنتجين.

وأمس الأحد، خفضت السعودية أسعار نفطها لشهر أبريل المقبل، وسط توقعات بإعلان باقي المنتجين عن خفض في الأسعار خلال وقت لاحق اليوم.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، تراجع الطلب العالمي على النفط في عام 2020 للمرة الأولى منذ عام 2009.

وفشلت اجتماعات لتحالف (أوبك+)، منذ الأربعاء حتى الجمعة الماضيين، بالتوصل إلى اتفاق لتعميق، وتمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد مارس الجاري، بعد رفض روسيا الانضمام إلى الخفض المقبل.

ويوم الجمعة الماضي، رفضت روسيا مقترحا جديدا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تعميق، وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 ملايين برميل يوميا.

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ويجري، حاليا، تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس الجاري.

وبحلول الساعة السادسة من صباح اليوم، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ماي بنسبة 29 في المائة، أو 13 دولارا إلى 32.5 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل، بنسبة 30.3 في المائة، أو 12.9 دولارا إلى 28.9 دولارا للبرميل.

وأمس، اعتبرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية أن سبب رفض روسيا التوقيع على تعميق، وتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط هو النفط الصخري، الذي تعد الولايات المتحدة أكبر منتج عالمي له.

وترى روسيا، حسب الوكالة، أن الوقت قد حان للضغط على الأمريكيين، الذين زادوا من حجم إنتاج النفط الصخري، بينما أبقت الشركات الروسية على نفطها في الآبار امتثالا لاتفاق خفض الإنتاج.