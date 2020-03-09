نجوم من مختلف أصناف الغناء يكرمون في حفل للموضة والفن- فيديو

إلتقى نجوم من الساحة الفنية المغربية من مختلف أصناف الغناء، في حفل واحد، ليلة أول أمس السبت، بالدار البيضاء، أمام جمهور تظاهرة فن القفطان.
وحظي الفنانون المشاركون في الحفل، الذي تزامن وعيد المرأة، بتكريم فخري، بعد سطوع نجمهم في الفترة الأخيرة، من بينهم نجم الراي الجزائري فضيل، والنجمة لطيقة رأفت، والنجم عبد الحفييظ الدوزي.
ونال التكريم كذلك، مغني الراب سبعتون، والفنان زكرياء الغافولي، والمغنية الشعبية زينة الداودية، وسليم بناني، المعروف بسليم “كرافاطا”.
وعبر الفنانون المشاركون في تصريحاتهم عن فخرهم بالمشاركة في التظاهرة، التي تجمع بين الموضة، والفن، وحصولهم على تكريم فيها، علما أنهم جميعهم قدموا أغنية، أو اثنتين أمام الجمهور.
وكرمت التظاهرة نفسها شخصيات شهيرة في وسائل التواصل إلى جانب الفنانين، منهم المدونة عبير براني، وأسماء بيوتي.
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