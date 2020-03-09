نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال في الخرطوم- فيديو

أفاد التلفزيون السوداني، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في مجلس الوزراء السوداني قوله إن حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة، فيما أكد التلفزيون الحكومي أنه نقل إلى مكان آمن.

ونقل مراسل RT عن شهود عيان قولهم إن سيارتين في موكب حمدوك تعرضتا للتفجير.