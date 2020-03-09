شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..البحسني يصدر قراراً بتكليف أحمد مولى الدويلة مستشاراً للمحافظ للشئون المجتمعية لمديريات الوادي والان مع التفاصيل

الإثنين 9 مارس 2020 أصدر محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني قراراً لسنة 2020م قضى فيه بتكليف أحمد سالم محمد مولى الدويلة مستشاراً لمحافظ محافظة حضرموت للشئون المجتمعية لمديريات الوادي والصحراء

ويعد مولى الدويلة من أبرز الشخصيات الأجتماعية في وادي حضرموت .

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