210 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا

الإثنين 9 مارس 2020

أعلنت ألمانيا، الإثنين، تسجيل 210 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، وفق ما أفاد به معهد "روبرت كوخ".



وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 1112 من 902 حتى الأحد.

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وظهر أكبر عدد من الحالات في ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، إذ يبلغ حتى الآن 484 مصاباً.

في السياق، أعلنت السلطات الصحية في الصين، الإثنين، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية تفشي المرض إلى 3 آلاف و119 شخصاً.

وسجلت السلطات الصينية 40 إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس يوم 8 مارس/آذار، ليرتفع عدد الحالات المصابة في البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 80 ألفا و735 شخصاً.