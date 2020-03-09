- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 210 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا والان مع التفاصيل
الإثنين 9 مارس 2020
أعلنت ألمانيا، الإثنين، تسجيل 210 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، وفق ما أفاد به معهد "روبرت كوخ".
وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 1112 من 902 حتى الأحد.
وظهر أكبر عدد من الحالات في ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، إذ يبلغ حتى الآن 484 مصاباً.
في السياق، أعلنت السلطات الصحية في الصين، الإثنين، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية تفشي المرض إلى 3 آلاف و119 شخصاً.
وسجلت السلطات الصينية 40 إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس يوم 8 مارس/آذار، ليرتفع عدد الحالات المصابة في البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 80 ألفا و735 شخصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر 210 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.