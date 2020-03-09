شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك بعد نجاته من محاولة الاغتيال: الثورة محمية بسلميتها والان مع التفاصيل

الإثنين 9 مارس 2020 في أول تعليق له بعد محاولة اغتياله، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك بأن الثورة محمية بسلميتها.

وقال حمدوك في أول تعليق بعد محاولة اغتياله، "أطمئن الشعب السوداني أنني بخير". وأضاف "أنا بخير وصحة تامة وما حدث لن يوقف مسيرة التغيير". Advertisements وكانت سيارة مفخخة أسفل كوبري "كوبر" انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك، في محاولة اغتيال فاشلة. ونقل "العين الإخبارية" عن علي بخيت مدير مكتب حمدوك، قوله إن "رئيس الوزراء في مكان آمن بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بالخرطوم". ونشرت وسائل الإعلام السودانية صورا قالت إنها من موقع الحادث

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