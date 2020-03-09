بعد محاولة اغتياله.. زوجة رئيس وزراء السودان: الثورة لن تتوقف أبداً

الإثنين 9 مارس 2020

قالت منى عبدالله، زوجة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن الثورة لن تتوقف أبداً.



جاء ذلك في تدوينة لمنى عبد الله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب محاولة اغتيال تعرض لها زوجها بالعاصمة الخرطوم.

وأكدت منى عبد الله زوجة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الإثنين، أن زوجها بخير ولم يصب عقب محاولة اغتياله

وشددت على أنه "إذا ذهب حمدوك فسيأتي ألف بعده وأن الثورة لن تتوقف أبدا".

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وقالت: "محاولة تفجير سيارة حمدوك قبل دقائق.. حمدوك بخير ولم يصب".

وأضافت منى عبدالله: "شيء واحد يجب أن يعلمه الجبناء.. إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده.. هذه الثورة لن تتوقف أبدا".

وفي وقت سابق الإثنين، نجا حمدوك من محاول اغتيال فاشلة عبر تفجير سيارة مفخخة لدى مرور موكبه أسفل كوبري "كوبر" شمال شرقي العاصمة.