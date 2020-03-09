اليمن.. ندوة بعدن حول التيقض والسلامة الدوائية

الإثنين 9 مارس 2020

نظم المركز اليمني للتيقض والسلامة الدوائية بالمركز الرئيسي للهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ندوة علمية تعريفية بالمركز ومهامه.



Advertisements

ووفق وكالة "سبأ" تناولت ورق العمل التي قدمت في الندوة بمشاركة 40 طالباً من طلاب كليتي الصيدلة بجامعتي عدن والعلوم والتكنلوجيا ،التعريف بالمركز ومهامه وتعريف علم اليقضة الدوائية وكيفية الابلاغ عن المشاكل والاعراض الجانبية للادوية ومشاكل الجودة للدواء واهداف المركز والتعريف بما هو التيقض الدوائي كعلم وكيفية نشوءه ،وشرح الاستمارات الخاصة بالابلاغ وكيفية اغدادها وتعبئتها.

واشارت مدير دائرة التسحيل والتراخيص بالهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية الدكتورة سعاد الحبيشي ،الی ان الندوة تاتي في اطار الحراك العلمي الذي تتبناه الهيئة ومركز التيقض الدوائي لتطوير مهارات الكادر الصيدلاني في مختلف الادارات والاقسام بالهيئة.