شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة النائب الأسبق لرئيس المكتب السياسي للحرس الثوري الإيراني بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 9 مارس 2020 أعلن اليوم في إيران عن وفاة "فارزاد تذري"، النائب السابق لرئيس المكتب السياسي للحرس الثوري الإيراني، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم أكدت وكالة إيسنا إصابة رئيس هيئة إدارة الأزمات إسماعيل نجار بفيروس بكورونا. Advertisements وارتفع عدد الإصابات بالفيروس بشكل كبير في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية. وقضى الفيروس على عدد من المسئولين الإيرانيين، كما انتشر بين أعضاء مجلس النواب بشكل كبير

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