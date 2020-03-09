شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور والفيديو.. نجاة رئيس وزراء السودان من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل

الإثنين 9 مارس 2020 بثت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، صوراً وتسجيلات مصورة لمكان محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، من محاول اغتيال بالعاصمة الخرطوم.

ونقلت صحيفة السوداني عن شهود عيان، قولهم إن سيارة مفخخة أسفل كوبري "كوبر" انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك، في محاولة اغتيال فاشلة. وأرفقت الصحيفة صورا قالت إنها من موقع الحادث. ونقل "العين الإخبارية" عن علي بخيت مدير مكتب حمدوك، قوله إن "رئيس الوزراء في مكان آمن بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بالخرطوم". ونشرت وسائل الإعلام السودانية صورا قالت إنها من موقع الحادث Advertisements وفي إطار ردود الفعل الأولية، قال خالد عمر، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني على حسابه في "تويتر"، إن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حلقة جديدة من حلقات التآمر للانقلاب على الثورة".

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