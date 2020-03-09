شركة "مصر للطيران" تعلن تعليق رحلاتها إلى 6 مدن سعودية بداية من اليوم

الإثنين 9 مارس 2020

أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم 9 مارس 2020، وحتى إشعار آخر.



يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية -مساء أمس- وقف الرحلات من وإلى عدة دول ومن بينها مصر، اعتبارا من اليوم.

وناشدت مصر للطيران، عبر بيان لها، عملاءها ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب تابع للشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني

Advertisements

www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية من خط أرضي على رقم 090070000 أو 1717 من أي خط موبايل.

واعتذرت الشركة عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها، مؤكدة عملها على تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها.

ولفتت إلى قرارها بإعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية -طبقا للشروط والأحكام- من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى نظرا للظروف الراهنة