شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الرسمي السوداني: رئيس الوزراء بصحة جيدة بعد نجاته من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل

الإثنين 9 مارس 2020 أكد التلفزيون الرسمي السوداني نجاة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم صباح اليوم.

وأضاف أن حمدوك الآن بمكان آمن وبصحة جيدة. Advertisements وكانت مصادر إعلامية أكدت أن موكب حمدوك تعرض لهجوم في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء. وذكرت المصادر أن حمدوك لم يصب بأذى وأن المحاولة وقت قرب كوبري كوبر وباءت بالفشل

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