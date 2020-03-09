شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب رئيس وزراء السودان: حمدوك في مكان آمن بعد تعرضه لمحاولة اغتيال والان مع التفاصيل

الإثنين 9 مارس 2020 أكد مسئول سوداني، أن رئيس الوزراء في مكان آمن ولم يصب بأذى جرى محاولة الاغتيال.

وقال علي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني لـموقع "العين الإخبارية": حمدوك في مكان آمن بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بالخرطوم. Advertisements وكانت مصادر إعلامية أكدت أن موكب حمدوك تعرض لهجوم في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء. وذكرت المصادر أن حمدوك لم يصب بأذى وأن المحاولة وقت قرب كوبري كوبر وباءت بالفشل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير مكتب رئيس وزراء السودان: حمدوك في مكان آمن بعد تعرضه لمحاولة اغتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.