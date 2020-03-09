شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجاة رئيس وزراء السودان من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل

الإثنين 9 مارس 2020 نجا رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، من محاولة اغتيال اليوم الإثنين، 09/آذار/2020.

وقالت مصادر إعلامية إن موكب حمدوك تعرض لهجوم في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء. وأكدت المصادر أن حمدوك لم يصب بأذى وأن المحاولة باءت بالفشل. Advertisements وأوضحت المصادر أن الهجوم تم بعبوة ناسفة ووقع في حي الواحة أسفل كوبري كوبر. تفاصيل أوفى لاحقا.. نجاة رئيس وزراء السودان #عبدالله_حمدوك من محاولة اغتيال#إرم_نيوز@SudanPMHamdokpic.twitter.com/uvTFfF3j7F— إرم نيوز (@EremNews) نجاة رئيس وزراء السودان #عبدالله_حمدوك من محاولة اغتيال#إرم_نيوز @SudanPMHamdok pic.twitter.com/uvTFfF3j7F — إرم نيوز (@EremNews) March 9, 2020

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