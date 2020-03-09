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شكرا لقرائتكم خبر عن قوات العمالقة تعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 9 مارس 2020
أعلنت قوات العمالقة العاملة ضمن القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للقوات المشتركة في الحديدة غربي البلاد.
وقال المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة" في بيان، إن الألوية تمكنت من صد محاولات تسلل للحوثيين إلى مواقعها في مديرية التحيتا، وتمكنت من قتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي (لم يحدد عددهم)، وأجبرت المتبقين منهم على التراجع والفرار.
وأشار المركز إلى أن القوات الحكومية تواصل استدراجها لمسلحي مليشيا الحوثي، وتلحق بهم الخسائر المتتالية.
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