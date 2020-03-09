شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس إب بزمن المليشيا.. نشر أفكار طائفية وترديد للصرخة الإيرانية والان مع التفاصيل

الإثنين 9 مارس 2020 قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، إن "المدارس في زمن مليشيا الحوثي، ما بين نشر أفكار طائفية وترديد للصرحة الإيرانية ومراكز للتحشيد والتحريض على الكراهية.

Advertisements وبحسب مصادر، فإن "مليشيا الحوثي تواصل استغلال المدارس والجامعات لنشر أفكارها الطائفية وأنشطتها الإنقلابية في إب بمختلف مديريات المحافظة". وتفرض المليشيا الحوثية أنشطة متعددة على طلاب المدارس من بداية شهر مارس الجاري تتضمن خطاب التحريض والكراهية والتحشيد لجبهات القتال الحوثية.

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