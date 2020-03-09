ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 56 حالة

الإثنين 9 مارس 2020

أعلنت الصحة الكويتية تسجيل ثلاث حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



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وقالت وزارة الصحة اليوم الإثنين، 09/آذار/2020، إن الإصابات الجديدة رفعت العدد إلى 65 حالة.

وانتشر الفيروس في الكويت عن طريق مواطنين عائدين من إيران بؤرة كورونا