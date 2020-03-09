شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. اجتماع لقيادات تعز يؤكد ضرورة وأهمية التلاحم والاصطفاف الوطني وترك المناكفات والان مع التفاصيل

الإثنين 9 مارس 2020

عقد اجتماع مشترك، بديوان عام محافظة تعز برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي والذي ضم قيادات من السلطة المحلية والقضائية والعسكرية والأمنية والاستخباراتية ورؤساء وممثلي احزاب التحالف الوطني بالمحافظة، لمناقشة القضايا العالقة بالمحافظة ومستجدات الوضع الراهن على الساحة الوطنية وفي مقدمة ذلك استكمال تحرير المحافظة .



وبدء الاجتماع بمناقشة محضر اجتماعه السابق والوقوف امام ماتوصلت اليه اللجان المشكلة من قبل محافظ المحافظة، بالاضافة الى عدد من القضايا والاشكالات التي تمر بها المحافظة والتي يتطلب من الجميع الوقوف تجاهها بحزم ومسؤولية اضافة الى تبني رؤية واضحة يتفق عليها الجميع من اجل استكمال عملية تحرير المحافظة ، والرفع بها لرئيس الجمهورية.

واكد وكيل اول المحافظة على اهمية هذا الاجتماع الذي يأتي استكمالا للاجتماع السابق الذي ترأسه محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان للعمل المشترك من اجل الشراكة المجتمعية التي عبر عنها البرنامج السياسي لمحافظ المحافظة والذي تضمن عدد من الاولويات وفي مقدمتها التحرير اضافة الى العديد من القضايا نتاج الوضع الاستثنائي والتي تؤثر على عملية التحرير.

وشدد المخلافي على ضرورة واهمية التلاحم والاصطفاف الوطني وترك المناكفات والخلافات وتوحيد الجهود خصوصا في ظل الوضع الراهن و مايمر به الوطن من منعطف خطير والذي يتطلب تظافر الجهود الشعبية والرسمية وفي مقدمتها الاحزاب والمكونات السياسية والاعلامية في تبني برنامج ورؤية واضحة تعطي الاولوية للتحرير وتبني خطاب سياسي واعلامي متزن وتقديم الرؤى والتصورات للمشاكل التي تمر بها المحافظة لمعالجتها واسناد التوجهات الرامية لتطبيع الحياة وتفعيل المؤسسات .

من جانبه تحدث الاستاذ عبدالسلام رزاز ممثل المجلس الأعلى للتحالف الوطني ، عن اهمية البت في القضايا الهامة التي شكلت لجان لها والاسراع في معالجتها، والاهتمام بالأمن الداخلي وحل قضايا المواطنين والتعامل مع كل القضايا المختلفة وفقا للقوانين النافذة، وسرعة الاستعداد الكامل لمواجهة العدوا الحوثي الذي يمثل الخطر الاكبر على الوطن والمواطن .

كما اكد القاضي احمد الحمودي رئيس محكمة استئناف المحافظة الى اهمية القضاء والأمن في تطبيق القانون الذي وجد لحماية الوطن والمواطن وصون الاعراض والممتلكات وبه سيتحد الجميع اذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح وعلى الجميع دون استثناء ، وبه ايضا سنقضي على كل الاختلالات القائمة، وذلك بتعاون السلطة المحلية ورجال الأمن في تطبيقه بمسؤولية وحزم ، منوها الى مناقشة اي سلوكيات خاطئة بعقل وبحكمة نظرا للظروف الاستثنائية وان يكون النقد بناء ومن منابر معروفة يهمها الوطن والمصلحة العامة .

في ذات السياق اشار القاضي عبدالواحد منصور رئيس نيابة استئناف المحافظة الى تقيده بالقوانين النافذة في التعامل مع الشكاوي المرفوعة والمثبته ، من اي مواطن او جهة حكومية اوخاصة كانت بحسب القانون والاختصاصات.

الرئيس الدوري لاحزاب التحالف الوطني في المحافظة الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي ، اكد على وقوف كل القوى السياسية مع الجيش الوطني دعما واسنادا نحو استكمال التحرير وان ذلك هو مطلب كل ابناء المحافظة، منوها الى اهمية التعامل مع كل القضايا وفقا للقانون وعدم التجاوز ، ومعالجة الاشكاليات العالقة اولا باول وعدم تراكم القضايا او انتقائها، وتكثيف جهود اللجان المشكلة لحل القضايا في المحافظة والاسراع في الرفع بالنتائج ليتم اتخاذ اللازم حيالها وسرعة ضبط اي اختلالات امنية تخل بالسكينة العامة دون تأخير .

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وتطرق اركان حرب المحور العميد عبدالعزيز المجيدي الى خطورة الوضع المحدق على تعز والذي يجب على الجميع التنبه لمثل هذه الاوضاع والامتناع عن كل مايشوه ويضعف معنويات الجيش الوطني،احتراما وتقديرا لتضحيات الابطال الذين يقدمون ارواحهم بشكل يومي في كل الجبهات دفاعا عن تعز ، مشيرا الى تقبله للنقد المستندة الى معلومات واقعية وصحيحة ، لا تلك الانتقادات المسيئة التي تخرج عن اطار المهنية وتخدم العدوا الحوثي كون الوضع لايستدعي مزيد من المناكفات .

كما استعرض مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي الى ماتم تنفيذه من الخطة الأمنية التي تم اقرارها في مواجهة التحديات الأمنية وملاحقة المطلوبين وضبط المشبوهين والخلايا النائمة التي تخطط لزعزعة امن واستقرار المحافظة وتخدم العدوا، منوها الى تقبله واحترامه للنقد البناء غير المسيئ، والعمل به لاصلاح الاعوجاج داعيا الجميع الى التعاون مع الأمن والترفع عن المناكفات والاساءات المضرة بالأمن خصوصا في مثل هذه الظروف الذي تمر بها المحافظة.

وفي الاجتماع تم طرح عدد من التداخلات والنقاشات حول عدد من القضايا العالقة التي ينبغي سرعة معالجتها وعدم التساهل فيها وبحسب الالولويات خصوصا الذي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة والتي شكلت لجان بخصوصها اضافة الى توحيد الجهود لمعالجة اي اختلالات اوتجاوزات اوتصرفات غير قانونية من اجل المصلحة العامة ووقف المناكفات والمهاترات الاعلامية التي تخلق مزيد من التمزق والشتات التي تؤثر على عملية للتحرير واستقرار الوضع الداخلي.

واكدت احزاب التحالف الوطني في المحافظة بالاجماع، على وقوفهم الكامل مع الجيش الوطني لاستكمال التحرير ومع الأمن لمواجهة التحديات الاختلالات الامنية ومقلقي السكينة العامة ومع السلطة المحلية لتوفير الخدمات وتطبيع الحياة في المحافظة.