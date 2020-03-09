شكرا لقرائتكم خبر عن إخضاع وزير كويتي للحجر الصحي المنزلي.. وارتفاع الإصابات بـ«كورونا» لـ65 حالة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالت الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس “كورونا” في الكويت، وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص الذي من المقرر أن يخضع للحجر المنزلي فور عودته إلى البلاد من بريطانيا ليصبح أول مسؤول يخضع للحجر.
ووفقاً لـ”روسيا اليوم” سيكون “الحريص” أول مسؤول حكومي تطوله تداعيات فيروس كورونا، عملاً بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة؛ نظراً لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس كورونا.
وبموجب قرار الوزارة، فإن الإجراءات الاحترازية ستشمل كل القادمين من بريطانيا، حيث يقضي الوزير الكويتي مبارك الحريص، حالياً، إجازة خاصة في لندن، وفق ما أعلنته وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية قبل أيام.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بـ “كورونا” خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات، إلى 65 حالة، بالإضافة إلى 906 حالات موجودة في الحجر الصحي حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر إخضاع وزير كويتي للحجر الصحي المنزلي.. وارتفاع الإصابات بـ«كورونا» لـ65 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.