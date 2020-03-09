قطر تعلق الدراسة في المدارس والجامعات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:44 مساءً, 9 مارس 2020 م المناطق- الرياض علقت قطر الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتباراً من غدٍ /الثلاثاء/ حتى إشعارٍ آخر وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حرصاً على سلامة الطلاب ، وفق وكالة الأنباء القطرية.

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