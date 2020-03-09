شركات النفط الروسية “مصدومة” من قرار موسكو عدم التعاون مع أوبك +

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عكست وجهات نظر مسؤولين في شركات نفطية روسية كبرى، ومجموعة من الخبراء الروس، حالة من الدهشة و”الصدمة”، هيمنت على الأجواء بعد أن فشل “أوبك+” في التوصل لاتفاق حول التخفيض الإضافي، وإعلان وزير الطاقة الروسي “الكسندر نوفاك” أن بلاده والدول النفطية الأخرى، لن تكون بعد الأول من أبريل القادم ملتزمة بأي تقليص للإنتاج.

ووصف بعضهم القرار بأنه “غير عقلاني”، بينما قال آخرون إنه “خطأ فادح”، وسط تشكيك بقدرة روسيا على التعويض عن خسائر هذا القرار عبر زيادة إنتاجها النفطي، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

وقال الملياردير الروسي ليونيد فيدون، نائب رئيس، والمالك المشارك في شركة النفط الروسية “لوك أويل”: “إنه قرار غير متوقع، وقرار غير عقلاني، لافتاً إلى أن “روسيا نتيجة قرارها هذا ستخسر يوميا ما بين 100 إلى 150 مليون دولار.

وقال “مارسيل صاليحوف”، مدير دائرة الاقتصاد في معهد الطاقة والمال التابع للمدرسة الروسية العليا للاقتصاد: “نتحدث ثلاث سنوات عن الاتفاقية المربحة، ومن ثم ننسحب منها في لحظة أزمة حادة، وصدمة من جانب الطلب، أمر غريب يصعب فهمه”.

بدوره قال “أنطون بوكاتوفيتش”، كبير الخبراء من مؤسسة «بي كا سي بوركر» للاستثمارات والاستشارات والخدمات المالية، ركز في حديثه لصحيفة “فيدوموستي”، إن “الفشل في التوصل لحل وسط بين روسيا والدول النفطية الأعضاء في أوبك يخلق مخاطر فشل التنسيق بين الأطراف، الذي تشكل خلال عمل (أوبك+)، في مجال دعم الظروف التي تؤثر على السعر في السوق”.