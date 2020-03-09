نجاة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال

الخليج 365 - الرياض- المناطق_متابعات

نجا رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك اليوم من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم.

وأكد التلفزيون السوداني نجاة رئيس الوزراء من محاولة الاغتيال. وأضاف أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.

وقام الأمن السوداني بتطويق موقع محاولة اغتيال حمدوك وبدء التحقيق في التفجير.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت زوجة رئيس الوزراء منى عبد الله قد أعلنت عن تعرض سيارة زوجها للتفجير، مؤكدةً أن “حمدوك بخير ولم يصب بشيء”. وأضافت: “إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده”.

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك (أرشيفية)

بدروه، أكد مساعد لحمدوك أن رئيس الوزراء السوداني لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال.

من جهته، كتب خالد عمر الأمين العام لـ”حزب المؤتمر السوداني” على حسابه في “تويتر”: “محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هي حلقة جديدة من حلقات التآمر للانقلاب على الثورة السودانية”.

وأضاف: “وحدة وتماسك القوى الشعبية التي أنجزت الثورة هو حائط الصد لحماية السلطة المدنية، يجب أن لا يثنيا الإرهاب عن ذلك”.