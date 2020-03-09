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إحباط عملية إرهابية كبيرة غرب باكستان

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تمكنت قوات الأمن الباكستانية من إحباط عملية إرهابية كبيرة في مدينة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب البلاد.

وأوضح الجيش الباكستاني في بيان صحفي اليوم أن فرقة من قوات الأمن داهمت موقعاً لعناصر إرهابية بناء على معلومات استخباراتية، حيث جرى تبادل إطلاق النار أدى إلى نجاح قوات الأمن في القضاء على اثنين من العناصر الإرهابية، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، وخرائط لمواقع حساسة وأجهزة اتصالات.

وأضاف أن العملية أدت كذلك إلى مقتل ضابط برتبة عقيد، مشيراً إلى أن الإرهابيين اللذين قتلاً كانا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهما في العديد من الأعمال الإرهابية، وكانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية جديدة على هدف حساس.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بنجاح قوات الأمن في إحباط العملية الإرهابية.

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