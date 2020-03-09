شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: رئيس الوزراء بخير وفي مكان آمن والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مصادر مطلعة ان رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بخير وبصحة جيدة وفي موقع آمن، بعدما تعرض موكبه لمحاولة تفجير لم تتضح تفاصيلها بعد حوالي التاسعة من صباح اليوم وذلك في مدخل كبري كوبر في الخرطوم بحري في الموعد الذي يتجه فيه الدكتور حمدوك لمكتبه عادة.

وبحسب وكالة أنباء السودان (سونا) قال شهود عيان ان عددا من السيارات قد تضررت جراء الانفجار. ولم يتضح بعد ما إذا كان هنالك ضحايا او جرحى في حادث الانفجار. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.