اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن مقتل 25 ارهابيا وتدمير تسعة انفاق في مخمور.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الرجال الابطال في جهاز مكافحة الارهاب مستمرين في تعقب فلول عصابات داعش الارهابي اينما فروا، حيث لا تمنعهم عن هذه الملاحقة جبال او تلال صحارى او وديان".
واضاف انه "بعد العمليات الناجحة في منطقة الخانوكة بتلال حمرين يستمر ابطال الجهاز في ملاحقة عصابات داعش الارهابي، نفذت قوة من ابطال الجهاز وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية انزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور"، مشيرا الى انها "اشتبكت مع العصابات الارهابية من فجر الامس ولغاية فجر اليوم مع ضربات جوية متلاحقة".
واكدت ان "الاشتباكات اسفرت العملية عن مقتل (٢٥) إرهابياً وتدمير (٩) انفاق، فضلا عن معسكر للتدريب".
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز مكافحة الارهاب يقتل 25 ارهابيا ويدمر تسعة انفاق في مخمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.