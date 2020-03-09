بالوثيقة.. فتح تحقيق بنشر صور مراسم دفن جثة متوفي جراء كورونا بميسان

دعا مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة ميسان علي نعمة محمد، إلى إجراء تحقيق أو محاسبة المتسببين بنشر صور مراسم دفن جثة شخص توفي جراء إصابته بفايروس كورونا "خارج ضوابط وزارة الصحة". وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الأحد (8 آذار 2020)، عن وفاة مصابين اثنين بفايروس كورونا المستجد في محافظتي ميسان وبابل.

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