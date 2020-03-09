انسحاب قوة من التحالف الدولي مع معداتها وآلياتها من قاعدة جنوب القائم

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن قوة من التحالف الدولي انسحبت مع معداتها وآلياتها من قاعدة جنوب القائم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من التحالف الدولي انسحبت من قاعدة لها في محطة قطار الفوسفات جنوب مدينة القائم (٣١٠كم غرب الرمادي) قرب الحدود العراقية السورية".

واضاف ان "القوة مكونة من نرويجية ودنماركية وامريكية"، مشيرا الى انه "تم نقل معداتها وآلياتها في قاعدة عين الاسد بناحية البغدادي".