إصابة مدنيين اثنين بانفجار لاصقة شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن مدنيين أصيبا جراء انفجار عبوة لاصقة مثبتة أسفل عجلة شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل عجلة نوع كيا في منطقة الشعب، انفجرت، اليوم، ما أسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجريحين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجريحين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".
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