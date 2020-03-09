صحة الكرخ تعلن مغادرة اربعة مصابين بكورونا بعد تماثلهم للشفاء 'صور'

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اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاثنين، عن مغادرة اربعة مصابين بكورونا بعد تماثلهم للشفاء.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اربعة مصابين بفايروس كورونا غادروا اليوم المستشفى بعد تماثلهم بالشفاء التام".
واعلنت دائرة صحة الكرخ، امس الاحد، عن مغادرة ثلاث حالات مستشفى الفرات بعد التأكد من عدم اصابتهم بكورونا.
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