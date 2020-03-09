حكومة كتالونيا تطالب بإقامة مباراة برشلونة ونابولي من دون جمهور

2020-03-09 | 10:22
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ولن تكون تلك هي المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا التي يتم منع الجماهير من حضورها بسبب فايروس كورونا، حيث تقرر إغلاق مدرجات ملعب مستايا في مواجهة فالنسيا وأتالانتا.
وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن إمكانية غلق مدرجات ملعب بارك دي برينس الخاص بباريس سان جيرمان خلال لقاء الإياب ضد بوروسيا دورتموند.
وأوضحت الصحيفة أن "تأثير مثل ذلك القرار سيكون كبيراً على مستوى الدخل المنتظر من تذاكر المباراة، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن ذلك لن يؤثر على مدخلات أخرى مثل حقوق الصور والبث التلفزيوني".
وكانت أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا قد تجاوزت الست آلاف حالة بينما توفى 366 بحسب الإحصائيات الأخيرة والتي صدرت مساء الأمس.
جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعادل في لقاء الذهاب الذي أقيم في إيطاليا بهدف لمثله، ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في لقاء الإياب ليصعد لدور الـ 8.
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