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حكومة كتالونيا تطالب بإقامة مباراة برشلونة ونابولي من دون جمهور

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2020-03-09 | 10:22

حكومة كتالونيا تطالب بإقامة مباراة برشلونة ونابولي من دون جمهور

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، الاثنين، عن وجود رغبة لدى حكومة مقاطعة كتالونيا في خوض مباراة فريق المقبل في ضد نابولي دون جماهير.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن "الخوف من فايروس كورونا وانتشاره الكبير في إيطاليا هو السبب الأساسي خلف تلك الرغبة".

ولن تكون تلك هي المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا التي يتم منع الجماهير من حضورها بسبب فايروس كورونا، حيث تقرر إغلاق مدرجات ملعب مستايا في مواجهة فالنسيا وأتالانتا.


وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن إمكانية غلق مدرجات ملعب بارك دي برينس الخاص بباريس سان جيرمان خلال لقاء الإياب ضد بوروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة أن "تأثير مثل ذلك القرار سيكون كبيراً على مستوى الدخل المنتظر من تذاكر المباراة، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن ذلك لن يؤثر على مدخلات أخرى مثل حقوق الصور والبث التلفزيوني".

وكانت أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا قد تجاوزت الست آلاف حالة بينما توفى 366 بحسب الإحصائيات الأخيرة والتي صدرت مساء الأمس.


جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعادل في لقاء الذهاب الذي أقيم في إيطاليا بهدف لمثله، ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في لقاء الإياب ليصعد لدور الـ 8.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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