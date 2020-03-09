شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعة خاصة: نشرت وسائل إعلام تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، 09/آذار/2020.

وقالت إن الانفجار وقع شمال شرق الخرطوم واستهدف سيارتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك. Advertisements وذكرت أن مسئولين أمنيين يتفقدون حاليا موقع محاولة الاغتيال شرق العاصمة الخرطوم. وأكد المصادر أن حمدوك وجميع مرافقيه لم يصابوا بأذى جرى محاولة الاغتيال. وكان التلفزيون الرسمي أكد أن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال الفاشلة وأنه بصحة جيدة

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