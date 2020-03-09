الكويت تعلن حصيلة جديدة للمصابين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 65 حالة.



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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنَّ حالتين من المصابين الثلاثة مرتبطتان بالقدوم من إيران، بينما الحالة الثالثة قادمة من أذربيجان.

في السياق، أعلنت السلطات الصحية في الصين، الإثنين، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية تفشي المرض إلى 3 آلاف و119 شخصاً.

وسجلت السلطات الصينية 40 إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس يوم 8 مارس/آذار، ليرتفع عدد الحالات المصابة في البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 80 ألفا و735 شخصا.