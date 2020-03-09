ماكرون يدعو للمشاركة في "منتدى المساواة بين الأجيال" بباريس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى المشاركة في "منتدى المساواة بين الأجيال"، الذي يقام في باريس في الفترة من 7 إلى 10 يوليو/تموز، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين.



وقال ماكرون إنه أعطى موعدا في 7 يوليو/تموز في باريس، لإثبات أن الفرنسيين لن يتراجعوا، وأنهم سيحققون النتائج جميعا، لأنهم جيل المساواة، مضيفا: "هذه المعركة سأقودها إلى النهاية".

وقررت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظيم منتدى المساواة بين الأجيال، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 "لبرنامج عمل بكين"، وهو النص المعياري للإجراءات العالمية لصالح الفتيات والنساء الذي اعتمد في مؤتمر بكين العالمي في 1995.

واستجابة لنداء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تطوعت فرنسا لتنظيم هذه القمة التي ستضم آلاف المشاركين، بمن فيهم رؤساء الدول وممثلو الشركات والجمعيات في "قمة الكوكب الواحد".

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وقال إيمانويل ماكرون: "لقد تم تحقيق تقدم، ولكنه غير كافٍ إلى حد كبير، بما في ذلك الدول الأوروبية، والديمقراطيات الأكثر تقدما، هناك تحديات واسعة النطاق".

وأضاف: "لا تزال هذه التفاوتات تبقى في كل مكان، ونحن نعرف الأعداء، وترون وجههم كل يوم؛ الظلامية، والإنكار، والصمت، لكن الأمور يمكن أن تتغير إذا قررنا ذلك، لذلك دعونا نقرر".

وجعل ماكرون المساواة بين الجنسين "القضية الكبرى" التي تمتد لـ5 أعوام والتي يرغب في أن يعززها على المستوى الدولي.

وسبق أن أدرج هذا الموضوع ضمن أولويات مجموعة السبع في بياريتز، وسيتم تنظيم منتدى المساواة بين الأجيال في يوليو/تموز، حول عدة موضوعات رئيسية؛ مثل مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحقوق الجنسية والإنجابية، وحق الشخص في التصرف بجسده، بالإضافة إلى الإجراءات النسوية من أجل العدالة المناخية.

وقال الإليزيه إن إيمانويل ماكرون يريد التركيز على تعليم الفتيات الصغيرات، وهو الموضوع الذي يدافع عنه بانتظام، خصوصا خلال رحلاته إلى أفريقيا