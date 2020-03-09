شكرا لقرائتكم مجلس الأمن والدفاع السوداني يبحث محاولة اغتيال حمدوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني اجتماعا طارئا، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حول محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني بيانا بعد قليل بشأن محاولة الاغتيال.

ونجا حمدوك، الاثنين، من محاولة اغتيال بتفجير استهدف موكبه في الخرطوم.

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وأكد التلفزيون السوداني أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.

وقام الأمن السوداني بتطويق موقع محاولة الاغتيال وبدء التحقيق في التفجير.

وأظهرت صور سيارتي دفع رباعي في أحد الشوارع وقد لحقت بهما أضرار. كما تضررت سيارة أخرى بشدة في الانفجار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.