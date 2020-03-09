أرقام جديدة "تبعث الأمل.. تطورات فيروس كورونا في "كوريا والصين"

أعلنت كل من الصين وكوريا الجنوبية، الاثنين، في بيانين يوميين صباحيين، تطورات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

فيما جاءت الأرقام الجديدة لتمنح آمالا في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ في الفترة الأخيرة.

سجّلت الصين 22 وفاة جديدة بكورونا المستجد الاثنين، في حين أنّ العدد اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد هو الأدنى منذ بدء عمليّة الإحصاء في كانون الثاني/يناير. ومع حالات الوفاة الـ 22 الجديدة، وبينها 21 في مقاطعة هوباي، يرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 3119. حسبما نشر موقع "العربية".

وأعلن مسؤولون، الاثنين، أن بر الصين الرئيسي لم يعلن عن أي حالات إصابة جديدة منقولة محليا بفيروس كورونا خارج إقليم هوبي، الأحد، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي تم فيه إعلان 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مدينة ووهان. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز"

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ووصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 3119 حالة بنهاية يوم الأحد، بارتفاع 22 حالة عن يوم السبت.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الصين اكتشفت 40 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، بتراجع عن 44 حالة يوم السبت، وهو أدنى عدد منذ أن بدأت السلطات الصحية نشر البيانات المتعلقة بالفيروس على مستوى الصين في 20 يناير.

ومن بين الحالات الجديدة التي سجلت الأحد كانت هناك 36 حالة إصابة جديدة في ووهان، عاصمة إقليم هوبي، في حين كانت الحالات الأربع الأخرى في إقليم قانسو قادمة من إيران.

وبهذا يرتفع مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 80735 حالة.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بكورونا، الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382 حالة.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت، الأحد، عن 93 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا، وتأتي الأعداد الجديدة بعد يوم واحد من إبداء بعض المسؤولين أملا مشوبا بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ بعد تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام.