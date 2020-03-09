تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني في الخرطوم.. ونقله لمكان آمن

تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لمحاولة اغتيال في الخرطوم، الاثنين، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأوضح، نقلا عن شهود عيان، بأن انفجارا استهدف موكب حمدوك المكون من سيارتين، في منطقة "كبري كوبري" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

ويعتقد أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، فيما لم يتعرض أحد لإصابات من جراء الحادث.

ووفقا لمنشور منسوب لمنى عبد الله زوجة حمدوك، فإن "حمدوك بخير ولم يصب".

وقال التلفزيون السوداني في وقت لاحق، إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال، وهو "بخير".

وأعلن مجلس الوزراء السوداني إلغاء كل اللقاءات التي كانت مجدولة لحمدوك، الاثنين.

وشهد موقع الحادث انتشارا أمنيا مكثفا بعد الواقعة، فيما تجمهر المئات على ما يبدو لمعرفة تفاصيل ما حدث.

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة تظهر آثار محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لمكان آمن بعد نجاته من محاولة اغتيال اليوم.

وتظهر الصور، دمارا واسعا بعدد من المركبات التي كانت مرافقة لرئيس الوزراء بجانب تفحم سيارات بشكل كامل، ورغم ذلك لم يتم الإعلان عن سقوط قتلى جراء الهجوم، وسط تقارير تفيد بزرع عبوة ناسفة استهدفت موكب حمدوك. حسبما نشر موقع "الدستور".

ووقع الانفجار شرق كبري كوبرى شمال شرق الخرطوم، واستهدف سيارتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

أصيب شخص في حادث اغتيال تعرض له رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، باستخدام سيارة مفخخة استهدفت موكبه، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وذكر التلفزيون السودانى، أنه تم نقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمكان آمن، بعد نجاته من محاولة اغتيال تعرض لها موكبه صباح اليوم الاثنين فى العاصمة السودانية الخرطوم.



كان رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، قد تعرض صباح اليوم الاثنين، لمحاولة اغتيال من خلال سيارة مخففة استهدفت موكبه، فيما أكدت زوجته أن رئيس الوزراء لم يتعرض لأى ضرر نتيجة محاولة الاغتيال الفاشلة.

وأشار تقرير نشره الموقع إلى أنّ الانفجار وقع شرق كوبري شمال شرق الخرطوم، واستهدف سيارتين أحدهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن محاولة اغتيال حمدوك.

وبث مواطنون سودانيون، فيديوهات قالوا إنّها للحادث عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.