محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتفجير سيارته

نشر بعض المواقع الاخبارية السودانية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أخبار عن محاولة اغتيال فاشلة لرئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، إثر محاولة تفجير سيارته.
وقال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز"، إن الانفجار وقع شرق كبري كوبرى شمال شرق الخرطوم واستهدف سياراتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.
وأكد مراصل "سكاي نيوز"، أن المعلومات تشير إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير سيارة حمدوك، موضحا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن محاولة اغتيال حمدوك.
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