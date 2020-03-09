حمدان: ارقام الخسائر بالجيش السوري الذي يفبركها اردوغان هي هلوسات

رأى أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​مصطفى حمدان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتمايع ان "أرقام خسائر ​الجيش​ العربي السوري الذي يفبركها الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بالأرواح والمعدات، هي هلوسات وأفلام هليوودية تشبه بيانات ​وزارة الصحة​ التركية بتكاثر الإصابات لمرض ​الكورونا​ يومياً ألف حتى في ظل وقف ​إطلاق النار​". إضغط للمزيد

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