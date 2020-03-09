قوى الامن شيّعت المدير العام الأسبق لقوى الامن الداخلي اللواء رفيق الحسن

شيّعت قوى الامن وبلدة بتوراتيج المدير العام الأسبق ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء​ رفيق عبد الرحمن الحسن الذي عين مديراً عاماً بتاريخ 1/7/1993 لغاية 3/1/1999، في مأتمٍ رسمي وشعبي. بعد أن سُجّي جثمان الفقيد تحت حراسة ثمانية ضبّاط، وأقيمت مراسم التشريفات على وقع معزوفة الموت، عزفته مجموعة من عناصر موسيقى ​قوى الأمن​، يتقدّمها حملة الأوسمة والأكاليل.

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