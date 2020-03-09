أرسلان: لا يجب أن نتأمل بإنقاذ بالقضاء أو بالنظام المالي والاقتصادي لأن المرض في الرأس

شدّد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، على أنّه "عندما يسقط النظام السياسي كما سقط عندنا منذ سنوات وليس الآن، لا يمكن أن يتمّ إنقاذ أي شيء يمت بصلة إليه. لذا، يجب ألاّ نتأمّل بإنقاذٍ في ​القضاء​ أو في النظام المالي والاقتصادي، لأنّ المرض في الرأس".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هنا لا أقصد "الرأس في السلطة"، لأنّ نظامنا الفاشل القائم على حماية الفاسدين والمفسدين هو منظومة متكاملة سمح لها هذا النظام أن تَبني على مدى سنوات شجعها، لأنّ بنيته في الأساس ضعيفة قائمة على "اللقلقة" والإنقسامات العنصريّة المذهبيّة والطائفيّة الضغينة الّتي فسدت الأرض ومن عليها".

ولفت أرسلان إلى أنّ "لذلك، إذا كان هنالك من إصلاح حقيقي، فيجب أن يبدأ بوضع الأصبع على الجرح، وإلّا سنبقى ندور في حلقة مفرغة تسهّل على من يريد اصطيادنا والتربّص في مصيرنا أن نكون لقمة سائغة له ولمشاريعه المشبوهة".