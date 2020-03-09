معلوف: دخلنا مرحلة جديدة عنوانها اصلاحات وأداء الحكومة جيد جدا

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ادي معلوف​ إلى انه "لا يمكن ان نسمع دروسا من الذين أوصلونا إلى هذه الأزمة الاقتصادية"، متعبرا ان "أداء ​الحكومة​ جيد وفي بعض الاماكن جيد جدا وننتظر ماذا سيحصل لاحقا".

وأوضح انه "منذ العام 2008 إلى حين وصول الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة، كنا دائما محسوبين على فريق المعارضة ولم يكن لدينا القدرة على التأثير بالقرار المالي"، لافتا إلى ان "أول سنة من العهد حصلت انجازات عدة ذكرناها مرارا وبعد هذه ​السنة​ تبدلت الأمور واليوم دخلنا مرحلة جديدة عنوانها اصلاحات وهيكلة".

وسأل "ماذا ننتظر بأن يكون موقف ​تيار المستقبل​ من هذه الحكومة فهو أعلن انه في المعارضة"، لافتا إلى انه "عندما ننتقد علينا طرح البديل ، وعندما قال رئيس الحكومة حسان دياب انه لن يدفع السندات هناك أصوات خرجت من تيار المستقبل تؤكد أحقية القرار"، مؤكدا ان "اللبنانيين استوعبوا خطاب دياب ويريدون اعطاءه فرصة".