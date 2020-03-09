متخصص بالأمراض الجرثومية لتلفزيون النشرة: نسبة الوفيات نتيجة كورونا في العالم تقارب 3 بالمئة

أشار البروفيسور المتخصص في ​الأمراض​ الجرثومية والمعدية، جاك مخباط إلى أن "فيروس ​كورونا​ هو جزء من فصلية من 40 فيروس موجودين لدى الحيوانات و4 منها تصيب الانسان"، لافتا الى انه "في العام 2020 ظهر فيروس السارس في الصين وسبب اصابات تنفسية حادة، وفي العام 2012 ظهر كورونا في السعودية، واليوم ظهر كورونا المستجد".

وفي حديث لـ"تلفزيون النشرة"، نسبة الوفيات نتيجة كورونا في ​العالم​ تقارب 3 بالمئة فقط وهي في معظمها عند كبار السن أو المصابين بأمراض تنفسية مزمنة، أو الذين يعانون من نقص في المناعة".

ولفت الى ان "نسبة إصابة الأطفال ما دون الـ14 عاما ضئيلة جدا، ومن الممكن ان يصاب الطفل ولكن دون ان تظهر عليه العوارض"، معتبرا أن "كل الفيروسات تموت على درجة حرارة مرتفعة ولكن الحرارة لا يمكن ان تصل إلى 60 درجة في فصل الصيف"، مشيرا الى ان "انتشار الفيروس في الشتاء اسرع نتيجة الطقس الرطب والاكتظاظ بين الناس، بينما في الصيف الطقس جاف".