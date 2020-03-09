النشرة: بلديات البقاع الغربي أطلقت ورشة تعقيم للمرافق العامة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن "​بلديات البقاع الغربي​ أطلقت ورشة تعقيم وتنظيف واسعة للمرافق العامة، كإجراء احترازي يساهم في الحد من انتشار فايروس ​كورونا​، حيث قامت ​بلدية يحمر​ بالتعاون مع ​الدفاع المدني​ التابع للهيئة الصحية الإسلامية بتعقيم المساجد والحسينيات وحتى ​المدارس​".

ولاقت هذه الخطوة استحسان أهالي البلدة الذين شكروا ​البلدية​ على خطوتهم.

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