افاد مراسل "الخليج 365" في البقاع بأن "بلديات البقاع الغربي أطلقت ورشة تعقيم وتنظيف واسعة للمرافق العامة، كإجراء احترازي يساهم في الحد من انتشار فايروس كورونا، حيث قامت بلدية يحمر بالتعاون مع الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية بتعقيم المساجد والحسينيات وحتى المدارس".
ولاقت هذه الخطوة استحسان أهالي البلدة الذين شكروا البلدية على خطوتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بلديات البقاع الغربي أطلقت ورشة تعقيم للمرافق العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.