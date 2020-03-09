تعميم لمحافظ بعلبك إلى المؤسسات العامة للوقاية من كورونا

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعميما إلى الإدارات والمؤسسات العامة كافة في المحافظة حول السبل والإرشادات للوقاية من فيروس "كورونا"، عملا بالوقائع الصحية التي يمر بها لبنان، وبغية الحد من تفاقم وإنتشار الفيروس.
وطلب في التعميم "وجوب القيام بوضع علب خاصة للتعقيم اليدوي في مراكز الإدارات والمؤسسات، عدم المصافحة أو التقبيل والبقاء على مسافة من الأشخاص أو المراجعين، عدم الإختلاط مع أي شخص يعاني من أعراض الفيروس، عدم إستعمال المصاعد والأماكن المغلقة، غسل اليدين بطريقة محكمة وفقا للتعليمات المبرزة في الكتيب الموزع من قبل وزارة الصحة العامة، ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية خاصة أثناء استعمال دورات المياه وغيرها من الأماكن العامة، وإرسال المعاملات إلى المحافظة عبر البريد دون الحضور شخصياً الا عند الضرورة القصوى"
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