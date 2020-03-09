أوضح مدير مستشفى صيدا الحكومي أحمد الصمدي في حديث صحافي عن الحالة المرضية التي استقبلتها المستشفى ليلا أن "مريضا فلسطينيا من مخيم المية ومية في العقد الخامس من العمر حضر مساء امس الى المستشفى جراء استمرار ارتفاع حرارته ، منذ خمسة أيام دون انخفاض نتيجة إصابته بالانفلونزا".
وأكد أن "الطاقم الطبي اتخذ الاحتياطات اللازمة ووضع المريض في القسم المخصص للحجر الصحي، وتمت متابعة أوضاع حالته الصحية مع الفريق الطبي في مستشفى بيروت الحكومي التي صنفته ضمن حالات الاشتباه الخفيفة، وتم ارساله صباح اليوم الى المستشفى المذكور عبر وسيلة النقل الخاصة التي أحضرته بعد تزويدها بالارشادات الصحية الوقائية حرصا على سلامة الجميع ، لإجراء الفحوص المخبرية والتأكد من أن نوع الفيروس الذي يحمله انفلونزا عادية وليس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى صيدا الحكومي: أرسلنا حالة اشتباه خفيفة الى مستشفى بيروت لتأكيد خلوها من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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