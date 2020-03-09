رجل يهدد بتفجير نفسه على اوتوستراد الجنوب والجيش فرض طوقا أمنيا

افادت معلومات صحافية بأن "رجلا ملتحيا يهدد ب​تفجير​ نفسه على ​اوتوستراد الجنوب​ قرب مقام ​النبي ساري​، و​القوى الامنية​ تفرض طوقا امنيا في المكان، وقد حولت السير الى الاوتوستراد الغربي". إضغط للمزيد

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