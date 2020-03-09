الدفاع التركية: إجتماع عسكري تركي- روسي غدا في أنقرة لمتابعة الهدنة بإدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ في بيان، أنّ "العاصمة التركية ​أنقرة​ تشهد غدًا الثلثاء، اجتماعًا بين وفدَين عسكريَّين تركي وروسي، لمتابعة وقف ​إطلاق النار​ في منطقة إدلب السورية"، موضحةً أنّ "الإجتماع يأتي ضمن اتفاق ​الهدنة​، الّذي توصّل له البلدان في 5 آذار الحالي في العاصمة الروسية ​موسكو​ حول إدلب".

يُكذر أنّ يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيسان التركي ​رجب طيب اردوغان​ والروسي ​فلاديمير بوتين​، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارًا من يوم الجمعة 6 آذار. كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمّن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كلم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كلم جنوبه، على أن يتمّ تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام. بالإضافة إلى اتفاق على إطلاق دوريات تركيّة وروسيّة في 15 آذار الحالي، على امتداد طريق "إم 4" بين منطقتي ترنبة وعين الحور، مع احتفاظ ​تركيا​ بحق الرد على هجمات ​النظام السوري​".

وجاء الاتفاق على خلفيّة المستجدّات في إدلب إثر التصعيد الأخير الّذي شهدته المنطقة، الّذي بلغ ذروته بمقتل 33 جنديًّا تركيًّا الأسبوع الماضي جرّاء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد". وإثر ذلك، أطلقت تركيا عمليّة "درع الربيع" ضدّ قوات النظام السوري في إدلب.