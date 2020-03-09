وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع الطلب على النفط في 2020

توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب على النفط في العام 2020.
وجاء التعديل الهبوطي الحاد في توقعات الطلب حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من الربع والذي يعتبر أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 29 عامًا بعد أن أشعلت المملكة العربية السعودية حرب أسعار النفط في السوق.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميًا في عام 2020 ، مما يخفض توقعاتها السنوية بنحو مليون برميل يوميًا ويشير إلى تقلص قدره 90 ألف برميل يوميًا ، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها الطلب منذ عام 2009.
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