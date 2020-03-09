صالح أكد لشمخاني ضرورة التعاون بين البلدين للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت رئاسة الجمهورية ​العراق​ية في بيان، أنّ "رئيس الجمهورية ​برهم صالح​ التقى في قصر السلام ب​بغداد​، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ​علي شمخاني​"، موضحةً أنّه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الصعيدَين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة اعتماد الحوار البنّاء لإنهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر من أجل ترسيخ الأمن والسلم والدوليَين".

وأكّد صالح "أهميّة تعزيز العلاقات الثنائيّة، وتطوير سبل التعاون في المجالات المختلفة خدمة لمصالح الشعبين الجارين، وضرورة التنسيق والعمل المشترك في مجال محاربة ​الإرهاب​ و​التطرف​، ودعم جهود العراق في الحفاظ على سيادته وأمنه"، مركّزًا على "وجوب متابعة الجهود والتعاون بين البلدين للحدّ من انتشار فيروس "كورونا"، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".

بدوره، جدّد شمخاني "موقف بلاده الداعم للعراق على مختلف الأصعدة، وحرصها على تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافّة".