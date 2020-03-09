"ديلي تلغراف" عن فيروس كورونا: هل تقتدي الحكومة البريطانية بإيطاليا؟

لفتت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، في افتتاحيّتها بعنوان "هل نقتدي ب​إيطاليا​؟"، إلى أنّ "الحجر الصحّي المفروض على نحو 16 مليون شخص في إيطاليا جاء فيما يبدو أنّه وقتًا متأخّرًا للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا" في سائر أرجاء إيطاليا و​أوروبا​".

وركّزت على أنّ "إغلاق ​المدارس​ وحظر التجمعات العامة وعزل بلدات بأكملها، أمر كان يجب أن يتّخذ منذ أسابيع، مثلما حدث في ​الصين​، ولكن إمكانيّات الديمقراطيّات الغربيّة محدودة في ما يتعلّق بالتعامل مع الأوبئة"، مشيرةً إلى أنّ "الرأي العام في الغرب لن يدعم اتخاذ إجراءات صارمة إلّا حين تصبح الكارثة تنذر بالخطر".

وشدّدت الصحيفة على أنّ "السؤال الّذي يجب على الحكومة في ​بريطانيا​ التفكير فيه، هو هل يتمّ تطبيق إجراءات مماثلة لتلك الّتي اتّخذتها إيطاليا الآن، أو الإنتظار حتّى يتفشّى المرض مثلما حدث في إيطاليا، وفي تلك الحالة سيكون الأمر قد خرج بالفعل عن السيطرة؟".